İtalya’dan Sorgun’a!

Sorgun Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Kılıçarslan, “Projemizin temel konusu olan etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda yapılan çalışmaların İtalya’da nasıl uygulandığını ve eğitim sistemini inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamında Etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda 10 gün boyunca 10 öğretmenimiz 4 farklı eğitmen tarafından eğitim aldılar. Farklı kurum kuruluş ve okulları ziyarette ettiler. Öğretmenlerimiz Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulundular. Eğitim programıyla etkili iletişim ve çatışma çözümü konularında sınıf içi ve dışında eksikliklerin giderilmesi için yeni beceriler, yeni teknik ve metot geliştirme becerisi kazandılar” dedi

Kılıçarslan “Projemizin bundan sonraki süreçte kurs eğitimine katılan öğretmenlerimiz Sorgun ilçesinde bulunan diğer okullarda öğretmenlere bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları yapacaklardır. Bu toplantılarda projemizle ilgili genel bilgilerin paylaşımı ve kurs eğitiminde edinilen bilgi, beceri, kazanımlar aktarılacaktır. Öğretmenlerimizin kurs eğitiminde, gözlemlerde ve kıyaslama faaliyetlerinde elde ettikleri tüm kazanımlarını gösteren Europass Sertifikası aldılar” şeklinde konuştu.