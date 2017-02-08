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İtalya’dan Sorgun’a!

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:25
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Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yunus Emre Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programı "Etkili İletişim ve Çatışma Çözümünde Yenilikçi Yöntemler" isimli proje kapsamında kurs programına katılan 10 öğretmen İtalya’dan döndü.

İtalya’dan Sorgun’a!
Sorgun Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Kılıçarslan, “Projemizin temel konusu olan etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda yapılan çalışmaların İtalya’da nasıl uygulandığını ve eğitim sistemini inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamında Etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda 10 gün boyunca 10 öğretmenimiz 4 farklı eğitmen tarafından eğitim aldılar. Farklı kurum kuruluş ve okulları ziyarette ettiler. Öğretmenlerimiz Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulundular. Eğitim programıyla etkili iletişim ve çatışma çözümü konularında sınıf içi ve dışında eksikliklerin giderilmesi için yeni beceriler, yeni teknik ve metot geliştirme becerisi kazandılar” dedi
Kılıçarslan “Projemizin bundan sonraki süreçte kurs eğitimine katılan öğretmenlerimiz Sorgun ilçesinde bulunan diğer okullarda öğretmenlere bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları yapacaklardır. Bu toplantılarda projemizle ilgili genel bilgilerin paylaşımı ve kurs eğitiminde edinilen bilgi, beceri, kazanımlar aktarılacaktır. Öğretmenlerimizin kurs eğitiminde, gözlemlerde ve kıyaslama faaliyetlerinde elde ettikleri tüm kazanımlarını gösteren Europass Sertifikası aldılar” şeklinde konuştu.

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