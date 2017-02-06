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İtalya’dan döndüler

06 Şubat 2017 Pazartesi 05:55
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Yozgat’ın Sorgun İlçe Yunus Emre Orta Okulu öğretmenleri, proje kapsamında bulundukları İtalya ziyaretinden döndü.

İtalya’dan döndüler
Sorgun Yunus Emre Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programı "Etkili İletişim Ve Çatışma Çözümünde Yenilikçi Yöntemler" isimli proje kapsamında İtalya’da kurs programına katılan 10 öğretmen ülkesine döndü.
21 Ocak- 1 Şubat 2017 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen program kapsamında proje heyeti, etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda yapılan çalışmaların İtalya’da ne şekilde uygulandığı ve eğitim sistemini inceleme fırsatı buldu. 
Bu kapsamında etkili iletişim ve çatışma çözümü konusunda 10 gün boyunca 10 öğrenmen 4 farklı eğitmen tarafından eğitim alırken, farklı kurum kuruluş ve okulları da ziyaret etme imkanı buldular. 
Okul Müdürü Mehmet Kılınçarslan; “Öğretmenlerimiz Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulundular. Eğitim programıyla etkili iletişim ve çatışma çözümü konularında sınıf içi ve dışında eksikliklerin giderilmesi için yeni beceriler, yeni teknik ve metot geliştirme becerisi kazandılar” dedi. 
Projenin bundan sonraki süreçte kurs eğitimine katılan öğretmenlerin Sorgun’da bulunan diğer okullarda öğretmenlere bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları yapacağını ifade eden Kılınçarslan; “Bu toplantılarda projemizle ilgili genel bilgilerin paylaşımı ve kurs eğitiminde edinilen bilgi, beceri, kazanımlar aktarılacaktır. Öğretmenlerimizin kurs eğitiminde, gözlemlemelerde ve kıyaslama faaliyetlerinde elde ettikleri tüm kazanımlarını gösteren Europass Sertifikası aldılar” diye konuştu.
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