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işverenleri gezdi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, iş yeri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

01 Nisan 2022 Cuma 00:43
işverenleri gezdi

Yıldız, işgücü piyasasındaki seyri yerinde görmek ve değerlendirmek üzere Boğazlıyan ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret etti. Teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme yapan Yıldız, işverenler ile görüş alış verişinde bulundu. Yapmış olduğu ziyaretler hakkında açıklama yapan Yıldız, Boğazlıyan ilçesindeki Kayseri Şeker Fabrikası, Artisan Metal, Base Metal, Gedaş Gıda, Aypa Gıda, Başyazıcıoğlu Seracılık, Memişoğulları Akaryakıt, Özbozkurtlar Tekstil ve Laloğlu Mermer firmalarını ziyaret ettik. İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik 2022 yılında birçok teşvik uygulanıyor. İlave istihdam teşviki, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işsizlik ödeneği alanların istihdamına yönelik teşvik gibi birçok teşvikin işverenlere destek sağlanıyor” dedi. İşverenler de İŞKUR ile hareket etmenin işgücü piyasası açısından yararlı olacağı görüşünü bildirirken İŞKUR’a üstün gayretlerinden, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bildirdi.

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