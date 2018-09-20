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İşverenlere İşbirliği Çağrısı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işverenleri ziyaret ederek, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

İşverenlere İşbirliği Çağrısı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işverenleri ziyaret ederek, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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İşverenlere İşbirliği Çağrısı

Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmesi için işbirliği çağrısında bulundu. Yıldız, MEGİP kapsamında İl Danışma Kurulu kurarak, toplantılar yaptıklarını kaydetti, işverenlerin ihtiyaç duyduğu, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla tekliflerini beklediklerini anlattı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda işverenlerimiz mevcut istihdamlarının yüzde 50’sine kadar kontenjan talebinde bulunabileceklerdir. Kursiyerlere verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektör bazında ihtiyaç duyulan mesleklerin açıklarının kapatılması amaçlanmaktadır. Mesleki Eğitim süresince kursiyerlerimize 61,65lira günlük cep harçlığı, Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz’’ dedi.
Teşviklerin bununla sınırlı olmadığını hatırlatan Yıldız, İşbaşı Eğitim Programı, İlave İstihdam Teşviki ve Bir Senden Bir Benden teşviki hakkında da işverenleri bilgilendirdi.

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