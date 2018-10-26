iŞVERENE ‘BELGELi’ TEŞEKKÜR

İşverenlerle bir araya gelen Yıldız, işverenlerle bölgemizin işgücü piyasa durumunu değerlendirerek, birlikte nasıl daha aktif rol alınabilir konularında bilgi alışverişinde bulundu. Yıldız, ilave istihdam teşviki ve MEGİP Protokolü başta olmak üzere ‘işe ilk adım projesi, iş’te anne projesi ve işbaşı eğitim programları’ hakkında işverenlere bilgi verdi. Yıldız, Grand Ser Oteli, Köksallar Mobilya, Gimat Marketler Zinciri, Coşkun Şirketler Gurubu, Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ve Webhelp Çağrı Merkezi yöneticilerine istihdama yapmış oldukları katkılarından ötürü ‘Teşekkür’ belgesi takdim etti. İşveren Temsilcilerine MEGİP Protokolünü hatırlatarak detaylı bilgiler veren Yıldız, ‘’İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu uygulama ile işverenimiz maliyetsiz bir şekilde kendi çalışma yöntemlerine uygun olarak eleman yetiştirecek, böylece hem personel ihtiyacını karşılayacak hem de üretimde verimini artıracaktır’’ dedi.

Yıldız, TOBB ile İŞKUR’un iki yıl boyunca düzenleyeceği mesleki eğitim kurslarının 160 fiili günü geçmeyeceğini, düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 lira cep harçlığı, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.