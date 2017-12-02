-İşveren ziyaretine devam

Yozgat’ın istihdam sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Ülkemizde iş kazalarının önüne geçilmesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasının önemine değinen Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, işveren ve işçinin uyması gereken yükümlülükleri anlatarak, alınan önlemleri yerinde inceledi. Yıldız, Mesleki Eğitim Kursu, İstihdam Teşvikleri ve işbaşı eğitim programı hakkında detaylı bilgi verdi, ‘Nitelikli işçi bulamama’ sorununun ortadan kaldırılması için çalışmaların artarak sürdürüleceğini söyledi