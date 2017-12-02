Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657

-İşveren ziyaretine devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iki firmayı ziyaret ederek, İŞKUR’un hizmetleri, teşvikler hakkında bilgilendirildi.

-İşveren ziyaretine devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iki firmayı ziyaret ederek, İŞKUR’un hizmetleri, teşvikler hakkında bilgilendirildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
19 Okunma
-İşveren ziyaretine devam

Yozgat’ın istihdam sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Ülkemizde iş kazalarının önüne geçilmesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasının önemine değinen Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, işveren ve işçinin uyması gereken yükümlülükleri anlatarak, alınan önlemleri yerinde inceledi. Yıldız, Mesleki Eğitim Kursu, İstihdam Teşvikleri ve işbaşı eğitim programı hakkında detaylı bilgi verdi, ‘Nitelikli işçi bulamama’ sorununun ortadan kaldırılması için çalışmaların artarak sürdürüleceğini söyledi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Sorgun Samsun yolcusu
-Sorgun Samsun yolcusu
-Sorgun’da iki transfer
-Sorgun’da iki transfer
-Ayvalar toplandı
-Ayvalar toplandı
-HEDEF YENİ YOZGAT
-HEDEF YENİ YOZGAT
-Merkezi inceledi
-Merkezi inceledi
-Dernek sayısı artıyor
-Dernek sayısı artıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim