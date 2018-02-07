İstişareye devam

Yozgat Ülkü Ocakları’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak aylık düzenli olarak yaptıkları ilçe istişare toplantılarını bu ay Şefaatli ülkü ocaklarında gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıya Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, Yerköy, Boğazlıyan, Sarıkaya, Akdağmadeni, Sorgun ilçe Ocak başkanları katıldığı belirtildi. Toplantıda yapılacak olan eğitim ve sosyal faaliyetler hakkında istişarede bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un hediyelerini Duran Küçükduman’ın Ocak başkanlarına verdiği dile getirildi.