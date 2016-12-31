İstişare zamanı

Başkan Kazım Arslan, Hayri İnal Konağı’nda her akşam toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcileri ağırlayarak bir yılın değerlendirmesini yapıyor ve gelecek yıl ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta basın mensuplarını ağırlayan Başkan Arslan, daha sonra STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da buluştu.

İstişare toplantısında Yozgat’ın meşhur yemeği arabaşı ikram edilirken, toplantıda 2016 yılında yapılan hizmetler ve geleceğe yönelik uygulanacak olan projeler ele alınıyor.

Başkan Kazım Arslan, Yozgat’taki tüm STK temsilcileriyle bir araya geleceğini ifade ederek, “Laf olsun diye değil, iş ve hizmet olsun diye bir araya geliyoruz” dedi.

Başkan Arslan, sert geçen kış nedeniyle birtakım projelere ara verildiğini ve bu ara vesilesiyle doğan boşluğu da yeni yılın planlamasını yapmak adına değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.