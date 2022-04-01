istişare toplantısı

Ramazan ayı için tüm tedbirlerin alındığını belirten Aydın, “Vatandaşlarımızın Ramazan ayında ibadetlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için ilçedeki tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde tedbirlerimizi alıyoruz. İbadethanelerimiz ile ilgili müftülüğümüz gerekli çalışmaları yürütüyor. İmamlığın Peygamber mesleği olduğunu hatırlatan Kaymakamımız camilerimizi çocuklarımıza ve insanlarımıza sevdirmeliyiz. Camilerimizi yaşanabilir hale getirmek sizlerin gayretleri ile olacaktır. Toplumu iyi ahlak üzerine yönlendiren sizlersiniz” dedi.

Aydın toplantı sonunda, ramazan ayı boyunca Yukarı Mahalle Caminde, Afganistanlı Hafız Ahmed Ziya Muhammedi ve Burkina Fasolu Hafız İbrahim Dera tarafından hatimli teravih namazı kılınacağını belirti.

