İstişare toplantılarına devam

Köse belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek projeler, çalışmalar ve planlamalar konusunda yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan istişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Köse, ‘’Şehrimizi tarihi, kültürel, sosyal ve birçok noktada ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız ve projelendirdiğimiz çalışmaların hepsinde, hemşehrilerimizin beklentilerini ön planda tutuyoruz. Ortak amacımız Yozgat için, çocuğundan yaşlısına herkesle istişare içerisindeyiz. Bugün de belediye meclis üyelerimizle bir araya geldik. Çalışmalarımızı ve projelerimizi anlatarak, önerilerini dinledik. Programımıza katkı veren değerli meclis üyelerimize şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.