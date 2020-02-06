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İstişare ettiler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde istişare toplantısı yapıldı.

İstişare ettiler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde istişare toplantısı yapıldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:04
İstişare ettiler

Toplantıya, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz başkanlık etti. Toplantıya, Şube Müdürü Hasan Ayan ile birlikte Gençlik Liderleri, Antrenör, yurt eğitim sorumluları ve manevi rehberlerle istişarede bulunuldu. 

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İstişare Ettiler
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