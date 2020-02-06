İstişare ettiler

Toplantıya, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz başkanlık etti. Toplantıya, Şube Müdürü Hasan Ayan ile birlikte Gençlik Liderleri, Antrenör, yurt eğitim sorumluları ve manevi rehberlerle istişarede bulunuldu.
06 Şubat 2020 Perşembe 03:04
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz başkanlık etti. Toplantıya, Şube Müdürü Hasan Ayan ile birlikte Gençlik Liderleri, Antrenör, yurt eğitim sorumluları ve manevi rehberlerle istişarede bulunuldu.