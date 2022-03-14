İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘İstiklal Marşımızın Kabulünün 101’inci Yıl Dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezerek, ‘’ İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yılında Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ diye konuştu.

.Programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İstiklal Marşı konulu oratoryo ve tiyatro oyunu sahnelendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, ‘’Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın bağrına bağımsızlık mührü olarak vurulan İstiklâl Marşımızın kabul edilişinin 101’inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygı ile yâd ediyoruz’’ dedi.

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Akdağmadeni Belediyesi, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ düzenlendi. Akdağmadeni Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Akdağmadeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü nedeniyle ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ hazırlandı. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Uzman Dr. Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hafız Enes Çiftçi'nin Kur'an- Kerim tilavetiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Şahin tarafından gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ‘İstiklal Marşı Halk Oratoryosu’ sahnelendi.

YERKÖY

Yerköy ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle program düzenledi. Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende, edebiyat öğretmeni İsmet Öztürk tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığı anlatıldı.

Öztürk, "Toplumların dokusunu oluşturan, dil, tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği gibi öğelerdir. İstiklal Marşı'mız da bu ortak değerlerimizden biridir. O da bizim birlikteliğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğinin simgesini oluşturmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardında öğrenciler tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu, tiyatro oyunu sahnelendi. Törene, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



SORGUN

Sorgun Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle program düzenledi. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’ndaki programa Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy ve şair Mehmet Haciismailoğlu konuşmacı olarak katıldı. Programda Selma Argon Ersoy dedesinin sağlam karakteri, dürüstlüğü ve sözünün eri olması nedeniyle gençlik için tam bir örnek olduğunu söyledi.

Ersoy, "Ben dedemin samimiyetini, verdiği sözde durmasını, sapasağlam duruşunu sevdim. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' demiş ve duası kabul olmuş. Dedem, içinde yaşatarak yazmış bu marşı." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında saygıyla andıklarını, programa katılan torunu Selma Argon Ersoy ve Mehmet Haciismailoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Mehmet Hacıismailoğlu’nun müzik eşliğinde okuduğu şiirlerle süren program sonunda Başkan Ekinci katılımcılara plaket verdi.



KADIŞEHRİ



Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yıl dönümü nedeniyle Kadışehri İmam Hatip Lisesi öğrencileri ‘Kadışehri İstiklal Marşını Okuyor’ diyerek video hazırladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan videoda Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Emniyet Amiri Mehmet Yüzgeç, Jandarma Astsubay Çavuş Aziz Acar, Kur’an Hafızı Mahmut Zeybek, Halıköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ecrin Solmaz, Sağlık Memuru Ender Gezer, Esnaf Mahmut Yılmaz, Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu öğrencisi Sinem Özhan ve Esnaf Rafet Uzcan tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Aynı duygu, hisle ve büyük bir coşkuyla okuyoruz, okuyacağız’ diye konuştu.

SARIKAYA



Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Sarıkaya Kaymakamlığı Proje Ofisi ve Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü sebebiyle ‘40 Nefesten İstiklal Marşı’ adıyla çalışma hazırlandı. Çalışmada Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, öğrenciler, esnaf ve birçok vatandaş yer aldı.



ÇİÇEKDAĞI

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, Çiçekdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ‘12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ programına düzenlendi. Programa Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar da katıldı.

•Sümeyye İlhan•