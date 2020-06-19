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İstihdama yönelik yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ekonomisine katkı sağlayıp, istihdam yaratacak tesislerin temel atma törenlerine katılmak üzere 24 Haziran’da Yozgat’a gelecek.

19 Haziran 2020 Cuma 01:07
İstihdama yönelik yatırım

YAKLAŞIK iki yıl önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.
Açılışı 24 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek olan törenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirilecek tesislerin yatırımcılarının tamamı yerli ve milli iken, yatırım toplamının da 86 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.
Faaliyet alanları turizm ve otelcilik, tekstil imalatı ve hazır rasyon gıda üretimi olacak olan 3 işletme Yozgat’a 700 kişilik önemli bir istihdam sağlayacak. Zaman içinde ise bin 230 kişilik bir istihdam kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
Açılışı yapılacak olan tesislerden ilki bir otel. Kadın girişimciliğinin Yozgat’taki örneklerinden biri olan ve tarımla, doğayla iç içe bir hizmet sunum modeli ile hizmet vermeyi planlayan butik otel toplamda 10 bin metrekarelik bir alana sahip. Diğer iki tesis ise üretim sektöründe faaliyet gösterecek büyük çaplı yapılar olup birinde 500 kişilik istihdam hedefleyen tekstil, diğerinde ise Yozgat ekonomisine halihazırda 530 çalışanıyla istihdam sağlayan, askeri ve sivil tüketime yönelik gıda üretimi yapılacak. İki tesisin toplam 62 bin 530 metrekarelik tahsisli üretim alanından oluşuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, aynı zamanda memleketi olan Yozgat’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında yapacağı açılışlarla birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 6 tesisin temel atma törenini de gerçekleştirecek.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yapılacak yatırımların Yozgat’a hem üretim hem istihdam açısından önemli katkıları olacağını belirterek, “Yatırımların gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İstihdama Yönelik Yatırım
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