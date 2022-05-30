istihdama tam destek

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yozgat’ın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Dönsa Tekstil firması arasında İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 19 vatandaş Çorap Örme Makine Operatörü mesleğinde istihdam edilecek. İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek olan personeller 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak meslek öğreneceklerini belirten Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacaklarını ifade etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Yıldız, İşbaşı eğitim programının imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmakta olduğunu ve istihdam taahhüdünü programdan faydalandıkları sürenin üç katı kadar süreyle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, “Bu şekilde imalat sektöründe işbaşı eğitim programı ile 6 ay istihdam edilecek personelin işverenin de 18 ay kadar istihdamı ile toplamda en az 2 yıl işgücü piyasasına katkı sunmasını arzu ediyoruz. İŞKUR olarak yeni istihdam sağlayacak projelere devam edeceğiz” dedi.

•Haber Merkezi•