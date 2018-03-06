İstihdama İŞKUR Desteği

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, birçok teşvik ve desteklerin bulunduğunu söyledi. Yıldız, ‘Bunlardan bir tanesi de İşbaşı Eğitim Programıdır. Bazı işverenlerimize Taşeron düzenlemesi ile kadroya geçişlerden sonra hizmet sunumunda oluşacak aksaklıkların önlenmesi için İŞKUR katılımcı desteği sunmaya devam etmektedir. Taşeron düzenlemesi ile çalışanların hem kadroya geçişleri sağlanmış oldu hem de İşbaşı Eğitim Programı kapsamın da katılımcı alarak + İstihdam yaratmış oldu’ dedi.

Katılımcılar ile görüşen Yıldız, programın büyük bir fırsat olduğu bilinciyle eğitim sürecinin verimli geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, program sonunda artık sertifikalı bir mesleklerinin olacağını, bu sayede işgücü piyasasında daha emin adımlar atacaklarına değindi.

