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İstihdama destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sidaş Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi işbirliği kapsamında İstihdam Garantili 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.

İstihdama destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sidaş Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi işbirliği kapsamında İstihdam Garantili 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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İstihdama destek

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat’ta işsizliğin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yıldız, Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, birçok teşvik ve desteklerin bulunduğunu hatırlattı. Yıldız, ‘’Bunlardan bir tanesi de İşbaşı Eğitim Programıdır. Bu program işsiz vatandaşlarımız için büyük bir fırsat olduğu bilinciyle, eğitim sürecinin verimli geçirilmesi gerekmektedir. İş başvurularında, mülakat sürecinde iş tecrübesinin etkisi olduğu bilinmekte olup bu program sayesinde vatandaşlarımızın program sonunda hem bir mesleği olacak hem de işgücü piyasasında deneyim sahibi olacaktır’’ dedi. 
Yıldız, program sonunda mezun olan katılımcıların sertifikalı bir mesleğinin olacağını, şgücü piyasasına daha emin adımlar atacaklarını aktardı. Yıldız, katılımcılara program süresince günlük 61.65 lira ödendiğini, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin de İŞKUR tarafından ödendiğini sözlerine ekledi.

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