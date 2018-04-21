İstihdam teşvikine ilave

İŞKUR İl Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz yıl ilan edilen “Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği”nin bu yıl da devam ettiğini, teşvik program ve paketlerine yeni ilaveler yapıldığını duyurdu. İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, TSO Başkanı Sinan Çelik, esnaf, tüccar ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Yıldız, bu yıl imalat ve bilişim harici, sektörlerde teşviklerin aynen devam ettiğini, asgari ücretli için oluşacak sigortam pirimi ve vergisinin tamamının devlet tarafından ödeneceğini hatırlattı. Daha sonra kürsüye gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da yeni teşvik paketlerinin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye’nin sağlam bir ekonomik yapı ve program üzerinde büyüme ve gelişimini sürdürdüğünü söyleyen Vali Yurtnaç, devletin girişimcilere ve ticaret erbaplarına da birçok kolaylık ve teşvikler sunduğunu ifade etti. Vali Yurtnaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ilave istihdam teşvikinin içeriği ve kapsamını detaylı bir şekilde katılımcılara sundu.