İstihdam seferberliği

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan, Yerköy, Şefaatli ve Sarıkaya ilçelerinde yoğun bir tempo ile çeşitli çalışmalar yapıldı. Oluşturulan ekipler tarafından, özellikle oda ve borsa üyeleri iş yerlerinde ziyaret edilerek, tanıtımlar yapıldı. Üye ziyaretlerinin yanında oda ve borsa personellerine de bilgilendirmeler yapıldı. Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, tanıtım sürecinin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

