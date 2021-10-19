Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1417.7
ALTIN
529.20
DOLAR
9.3321
STERLİN
12.8425
EURO
10.8607

İstihdam Kurulu toplandı

Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4’üncü toplantısını Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında gerçekleştirdi.

19 Ekim 2021 Salı 00:53
İstihdam Kurulu toplandı

İlgili kurumların temsilcileri ile birlikte Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın da katıldığı toplantıda İŞKUR faaliyetleri, açılması planlanan kurslar ve Çocuk İşçiliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumda Yozgat’ta 17 bin 257 kayıtlı işsizin olduğu bildirildi. Yozgat’ta 1 ve üzeri işçi çalıştıran toplam 2 bin 341 iş yerinin bulunduğu vurgulanırken, 1-9 işçi çalıştıran 90 kamu bin 910 ise özel sektörün bulunduğu, 10-49 işçi çalıştıran 29 kamu, 232 özel sektörün bulunduğu ve 50 üzerinde işçi çalıştıran 20 kamu 60 ise özel sektörün bulunduğu ifade edildi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
İstihdam Kurulu ToplandıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberİlİstihdamveMeslekiEğtimKuruluYozgatValisiZiyaPolatAhmetKaradağCelalKöse
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SALEP TESCiLLENDi
SALEP TESCiLLENDi
Ormanın Bekçileri
Ormanın Bekçileri
Paşadan ziyaret
Paşadan ziyaret
UNLULERLE ÇALIŞIYOR!
UNLULERLE ÇALIŞIYOR!
GENÇ GiRiŞiMCiLER
GENÇ GiRiŞiMCiLER
Kandil gecesi idrak edildi
Kandil gecesi idrak edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim