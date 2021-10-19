İstihdam Kurulu toplandı

İlgili kurumların temsilcileri ile birlikte Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın da katıldığı toplantıda İŞKUR faaliyetleri, açılması planlanan kurslar ve Çocuk İşçiliği konusunda sunum gerçekleştirildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumda Yozgat’ta 17 bin 257 kayıtlı işsizin olduğu bildirildi. Yozgat’ta 1 ve üzeri işçi çalıştıran toplam 2 bin 341 iş yerinin bulunduğu vurgulanırken, 1-9 işçi çalıştıran 90 kamu bin 910 ise özel sektörün bulunduğu, 10-49 işçi çalıştıran 29 kamu, 232 özel sektörün bulunduğu ve 50 üzerinde işçi çalıştıran 20 kamu 60 ise özel sektörün bulunduğu ifade edildi. •İhsan Çelikkaya•