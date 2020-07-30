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İstihdam kurulu toplandı

Yozgat’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:27
İstihdam kurulu toplandı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üçüncü olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ilgili Kurum müdürleri ile istihdam ile alakalı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız katılımcılara Yozgat’taki işsizlik oranı, istihdam ile ilgili yapılan çalışmalar ve kurumunun diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Anahtar Kelimeler:
İstihdam Kurulu Toplandı
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