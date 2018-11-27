İstihdam garantili kurs

İŞKUR İl Müdürlüğü Sarıkaya ilçesinde bulunan Ayaz Tekstil ile istihdam garantili kadın giysileri dikimi kursu, Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bayanlara yönelik tel kırma nakışçısı mesleklerinde mesleki eğitim kursu açacak.

Kurslar hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kurs çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Yıldız, işgücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda Sarıkaya’da yerel bir firma ile işbirliği kapsamında 15 kişilik istihdam garantili Kadın Giysileri Dikim Elemanı mesleğinde kurs açtıklarını dile getirdi. Yıldız, “Bununla birlikte Çayıralan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bayanlara yönelik olarak 25 kişilik Tel Kırma Nakışçısı mesleğinde kursumuz açılacaktır” ifadesini kullandı.

İstihdam garantili veya garantisiz kurslarla işgücü piyasasına destek olduklarını ifade eden Yıldız, Mesleki Eğitim Kurslarının kursiyerler için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Yıldız, “İstihdam Garantili kurslarımızda kursiyerlere günlük 35 lira, istihdam garantisiz kurslarımızda ise günlük 25 lira harçlık veriyoruz. Ayrıca tüm kursiyerlerimizin kurs süresince Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak bir karşılıyoruz” şeklinde konuştu.