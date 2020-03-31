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İşten çıkartmalar yasaklansın!

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, korona virüsü bahanesiyle işten çıkartmaların yasaklanmasını istedi.

31 Mart 2020 Salı 03:10
İşten çıkartmalar yasaklansın!

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında hızla yayılan, ölümlere neden olan korona virüs salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığını hatırlatarak, hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda devlet kurumları tarafından gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmekte olduğunu kaydetti. Zararsız, ‘’Bu kapsamda salgının yayılmasını azaltmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, işyerlerinin kapatılmadan hizmetlerin aksatılmayacak biçimde uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma yöntemleri ile devam ettirilmesini son derece önemli buluyoruz. İşsizliğin ülkemiz için gün geçtikçe daha önemli bir sorun haline geldiğini görmekteyiz. Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle mücadele çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin alınan önlemleri önemsiyoruz. Çalışma hayatının karşılaştığı zorlukların çözümü için alınan önlem paketleri tek tek hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınması, ödenekten faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması, bu bağlamda İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin ve yaygın kullanımına yönelik yararlanma kriterlerinin sosyal tarafların katılım ve katkısıyla kolaylaştırılmasının çalışma hayatının devamlılığı açısından hayati önemi bulunmaktadır’’ dedi.

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İşten çıkartmalar Yasaklansın!
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