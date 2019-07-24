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İşten çıkarmaya tepki

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çiğdemli Belediyesi tarafından KHK ile kadroya geçen 8 işçinin işten çıkartılmasına tepki gösterdi.

İşten çıkarmaya tepki

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çiğdemli Belediyesi tarafından KHK ile kadroya geçen 8 işçinin işten çıkartılmasına tepki gösterdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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İşten çıkarmaya tepki

Zararsız, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un 16 Temmuz 2019 tarihinde işçilere gönderdiği yazı ile ‘belediye başkanlığının mali durumunun iyi olmadığı’ gerekçesi ile iş akitlerinin sonlandırıldığını ileri sürdü. Zararsız, ‘Çiğdemli belediye başkanlığında çalışan 8 emekçi kardeşimiz, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur tarafından imza edilen yazı ile 16 Temmuz 2019 tarihinde iş akitlerine son verilerek, haksız yere toplu olarak işten çıkarıldılar. Hiçbir suçu olmayan sabah ekmek parası için işlerine gelen emekçi kardeşlerimizin ellerine bir evrak tutuşturulup işten çıkarılıyorlar’ dedi.
Ferman Zararsız, Cumhurbaşkanının, belediyelerde çalışan tek bir işçinin dahi suçsuz yere işten çıkarılmayacağını her ortamda söylediğini hatırlattı, buna karşılık Çiğdemli Belediye Başkanının, belediyenin mali durumunun iyi olmadığını belirterek, Çiğdemli belediyesi personel şirketinde, iki ile sekiz yıl arasında çalışan KHK ile kadroya geçen 8 emekçiyi kapının önüne bıraktığını anlattı. Zararsız, ‘Burası hukuk devletidir. Belediye kimsenin kendi işyeri, kendi şirketi değildir. İşçi kardeşimiz eğer verilen görevi yapmıyor, çalışmıyorsa bizler iş kanuna göre gereğini yaparız. Ama işine vaktinde gelen, gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışan, tek derdi rızkını helal yoldan kazanmak, çocuklarına evine ekmek götürmek olan emekçi kardeşlerimiz sabah sekizde işlerine geldiklerinde, ellerine bir evrak tutuşturuluyor, işlerine son veriliyor. Herkes birilerine ekmek vermek için vesile olmaya çalışken, Çiğdemli belediye başkanımız verilen ekmeği emekçi kardeşlerimizin elinden almaya çalışıyor’ diye konuştu. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çiğdemli belediye başkanının bu yanlıştan dönerek, emekçilerin tekrar işlerine dönmelerini beklediklerinin altını çizdi. Zararsız, ‘Bizlerde hukuk mücadelesini başlattık. 8 işçi kardeşimizin tekrar işlerine dönmeleri için işe iade dava açtık. Burasıda bir hukuk devleti, emekçi kardeşlerimiz rahat olsunlar biz bu işin takipçisi olacağız, adalet er-geç yeriniz bulacaktır’ ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 24.07.2019 09:11
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