İstemeyi beceremiyoruz!

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Emin Erbek, ‘Artık şundan eminim ki; biz Yozgatlılar olarak yapıcı muhalefet yapmayı ya da memleketimiz için bir şeyler istemeyi gerçekten beceremiyoruz’ diyerek, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık’ın açıklamalarına kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erbek, Şehir Hastanesi’nden başlayıp, hızlı tren istasyonunda son bulacak hafif raylı sistem konusunda Cumhurbaşkanından destek istenilecek olmasında yanlış bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Erbek, ‘Ne hikmetse Yozgat'a yapılması düşünülen her ne yatırım varsa onu sabote etmeye çalışıyoruz. Hemen ‘sanki tek derdimiz hafif raylı sistemdi?’ diye serzenişte bulunuyoruz. Oysa ‘Allah razı olsun, Yozgat'ın büyüyüp, gelişmesinde ulaşım sorunu çok önemliydi. Yerinde bir talep ama bizim şu şu şu hususlarda da isteklerimiz var. Bunları da söyleyelim’ desek, daha yerinde olmaz mı? Yahu Yozgat'a yapılsın da hafif raylı sistem yapılsın, hastane yapılsın, üniversite büyüsün ya da bırakın bunları Yozgat'a bir çöp bidonu dahi gelse fazladan bizim kârımızadır’ ifadelerini kullandı.

Hafif raylı sistemin, ulaşım hattı boyunca imarın artışını sağlayacağını kaydeden Erbek, ‘Bu sebeple yeni yeni mahalleler, yeni mahallelerde yeni yeni dükkanlar, bu dükkanlarda yeni yeni esnaflar, her bir esnaf ile geçimini sağlayan en az 1 veya daha fazla aile demektir. Düşünün hafif raylı sistemin olduğu tüm şehirlerde yol güzergâhı pik yapar değerlenir. Etrafında onlarca dükkan olur. İşletmeler artar. Şehir o yönde büyür rahatlar. Dolaylı olarak Yozgat'ın büyümesine, ortalama yaşam kalitesinin artışına, istihdama, inşaat sektörünün gelişimine, üniversitenin büyüme ve gelişmesine katkı sunacak bir projedir’ diye konuştu.