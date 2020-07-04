İş’te genç, İş’te Yozgat

YOZGAT İş-Kur İl Müdürlüğü ile Sorgun Gençlik Derneği tarafından ‘İş'te Genç İ'te Yozgat’ başlıklı projenin zirve toplantısı Ekim’de yapılacak. Proje kapsamında 4 çalıştayın düzenlendiği, toplamda 136 gencin katılım sağladığı bildirildi. Projenin zirve programının Covid-19 nedeniyle Ekim ayına ertelendiği açıklandı. Yozgat’ın genç işsizliği sorununu irdelemeye yönelik projenin temel amacının, Yozgat ekonomisini, yatırımların, istihdamın nasıl artırılacağını irdelemek olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, istihdam politikaları alanında karar alıcı pozisyonunda yer alan kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, iş dünyası, üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gençlerle değerlendirmek olduğunun altı çizildi. Genç işsizliği sorununun tüm ekonomik, toplumsal boyutlarıyla ele alınarak, nedenlerini, sonuçlarını belirlemek, sorunun kaynağı tespit edilerek çözüm yolları sunmak, çözüme katkıda bulunmak olduğuna vurgu yapıldı. Proje faaliyetleri çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan, Yozgat’ta yaşayan ve Yozgatlı olup farklı şehirlerde ikamet eden 18-30 yaş aralığında yer alan gençlere bir anket çalışması düzenlendi. Ankete toplamda bin 199 genç katılım sağladı.