İstasyona Raylı sistem

Hızlı Tren garının şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan İl Başkanı Başer, bu mesafenin hem kısaltacağını, hem de vatandaşların Hızlı Tren Garına daha rahat bir ulaşım sağlayacağını ifade etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ettiklerini ve Yozgat’ın taleplerini ilettiklerini vurguladı. Bu taleplerin başında hafif raylı sistem yapımı geldiğinin altını çizin Başer, ‘’Hastanemizden, Şehir Merkezi, Bozok Üniversitesi ve Yüksek Hızlı Tren garına kadarki mesafeye hafif raylı sistem yapılmasını talep ettik. Bu sistem yapılırsan öğrencilerimiz çok daha rahat gelebilirler, rink sistemi ile de şehir merkezi ile çok daha rahat entegre olunabilir. Ayrıca Hızlı Tren garımız bilindiği üzere 15 kilometre mesafede bu nedenle hafif raylı sistem ile insanlarımız buraya hem daha ekonomik hem de daha hızlı bir şekilde ulaşmaları için böyle bir proje başlattık. Bunun takipçisi olacağız’’ dedi.