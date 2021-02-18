Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1548
ALTIN
398.824
DOLAR
6.9666
STERLİN
9.7248
EURO
8.4159

İstasyona Raylı sistem

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’a Şehir Hastanesinden Yüksek Hızlı Tren garına kadar hafif raylı sistem yapılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:09
İstasyona Raylı sistem

Hızlı Tren garının şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan İl Başkanı Başer, bu mesafenin hem kısaltacağını, hem de vatandaşların Hızlı Tren Garına daha rahat bir ulaşım sağlayacağını ifade etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ettiklerini ve Yozgat’ın taleplerini ilettiklerini vurguladı. Bu taleplerin başında hafif raylı sistem yapımı geldiğinin altını çizin Başer, ‘’Hastanemizden, Şehir Merkezi, Bozok Üniversitesi ve Yüksek Hızlı Tren garına kadarki mesafeye hafif raylı sistem yapılmasını talep ettik. Bu sistem yapılırsan öğrencilerimiz çok daha rahat gelebilirler, rink sistemi ile de şehir merkezi ile çok daha rahat entegre olunabilir. Ayrıca Hızlı Tren garımız bilindiği üzere 15 kilometre mesafede bu nedenle hafif raylı sistem ile insanlarımız buraya hem daha ekonomik hem de daha hızlı bir şekilde ulaşmaları için böyle bir proje başlattık. Bunun takipçisi olacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
İstasyona Raylı Sistem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollarımız bölündü
Yollarımız bölündü
SORGUN’A 2 MUJDE
SORGUN’A 2 MUJDE
Tasarruflu enerji tüketimi
Tasarruflu enerji tüketimi
Açılışa hazırlanıyor
Açılışa hazırlanıyor
Regaip Kandili
Regaip Kandili
Gençlerden anlamlı destek
Gençlerden anlamlı destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim