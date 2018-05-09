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İstasyon müdürleri için kurs

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından LPG Otogaz istasyonları sorumlu müdür kursu yapıldı.

İstasyon müdürleri için kurs

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından LPG Otogaz istasyonları sorumlu müdür kursu yapıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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İstasyon müdürleri için kurs

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları 3-5 Mayıs tarihleri arasında MMO Yozgat İl Temsilciliği eğitim salonunun gerçekleştirildi.  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara belgeler verildi.

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