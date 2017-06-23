İstanbul’daki evimiz!

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından, hayırseverlerin katkısı ile yaptırılan “Yozgat Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu” hizmet vermeye başladı. Yurt binasının yaptırıldığı arsanın mülkiyet sahibi Yozgat İl Özel İdaresi ile federasyon arasında 5 yıllığına kira sözleşmesi yapıldı.

İSTANBUL’DAKİ BULUŞMA NOKTASI

Toplam 7 kattan oluşan bina, yaklaşık 5 milyon TL’ye mal oldu. Öğrenci yurdu, sosyal alanlar, toplantı salonu, federasyon binası gibi pek çok imkanı bünyesinde barındıran bina, Yozgatlıların İstanbul’daki kalbi, buluşma noktası olacak.

5 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Muammer Yanık ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz arasında 5 yıllık kira sözleşmesi imzalandı. İmza töreni sonrası bir açıklama yapan genel sekreter Muammer Yanık; “İstanbul Fatih’teki merkezi idaremize ait olan arsa üzerine yaptığımız anlaşma sonucu İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuz kendi imkanları ile bir bina yapıp, bu bina içerisine Yozgatlı üniversite öğrencilerimizin buradaki ikametleri sağlanacak. Bu noktada İstanbul’daki öğrencilerimizin kalacak yer sorunu ortadan kalkmış olacak. Bu noktada meclisimizin almış olduğu karar gereği 5 yıl daha süre uzatımı vererek kiralamamızı yaptık. Bu binanın ilimize çok büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu gibi tesislerin inşallah federasyonumuz sayesinde orada daha da çoğalacağı inancındayım. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

1 YILDA FAALİYETE GEÇİRDİK

Federasyon başkanı Ahmet Yılmaz da, mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait olan arsanın 2015 yılının Nisan ayında 3 yıllığına federasyona kiralandığını hatırlatarak; “Biz o zaman söz vermiştik burasını en kısa süre içerisinde Yozgat kültür merkezi ve öğrenci yurdu yapıp hemşerilerimizin istifadesine sunmanın sözünü vermiştik 1 yıl gibi süre içerisinde tamamladık ve faaliyete geçirdik” dedi.

Yılmaz, sürenin yenilenmesi ile ilgili olan yaptıkları 10 yıllık talebin özel idare meclisi tarafından 5 yıl olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

“Bunu tatlı bir sitem olarak değerlendiriyorum” diyen Yılmaz, şunları söyledi: “Yine de teşekkür ederim, günü geldiği zaman fazlasıyla bize katkı sağlayacaklarına hiç şüphem yok. İnşallah Yozgat’tan gelecek İstanbul’da okuyacak öğrencileri burada misafir edeceğiz, onların gelecek kaygılarını ortadan kaldıracağız.”

150 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Yurt olarak da hizmet verecek binanın 150 öğrenci kapasiteli olduğunu bildiren Yılmaz; “Burada öğrencilerimizin konaklamaları, sabah-akşam yemeklerinin verilmesini sağlayacağız. Burası aynı zamanda federasyonumuzun kullanacağı kültür merkezi olacak. Burada federasyonumuzun yapacağı faaliyetlerin, eğitim faaliyetinin içerisinde bulunabilirler, her türlü sosyal, kültürel ve eğitim yönünde yapacağımız programlardan destek alıp, faydalanabilirler. Aynı zamanda okulları dolayısıyla federasyonumuzun burslarından faydalanabilirler, referans olabiliriz, stajları ile ilgili katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

