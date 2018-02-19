İstanbul’da Gençlerin Günü

Açıldığı günden bu yana birçok organizasyon ve davete ev sahipliği yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi Pazar günü kapılarını Yozgatlılara açtı. Düzenlenen ‘’Kariyer Günleri’’ programıyla Yozgatlı iş adamlarını ve gurbette yaşayan Yozgatlı gençleri bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ahmet Yılmaz yaptı. Yılmaz, geçmişte memleketinden ayrılıp İstanbul’a yerleşen ve burada kendini geliştirerek iyi yerlere gelen Yozgatlıların, yine gurbette hayatlarını devam ettiren hemşerilerimize örnek olması gerektiğini belirtti. Ahmet Yılmaz, sivil toplum kuruluş olmanın gereklerinden birisinin de alt, üst ayrımı yapmaksızın, toplumları bir araya getirmek olduğu düşüncesiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Her bir hemşerimizin başarısını kendi başarımız gördüğümüz gibi başarısızlık ve olumsuzlukları da üstlenmenin bilincindeyiz” dedi.

Yurt yapımında, öğrencilerin bursları ve birçok konuda maddi manevi desteklerini esirgemeyen isimlere teşekkür etti.

