İstanbul’da büyük buluşmaİ

İstanbul’da 1987 yılında kurulan ve en büyük derneklerden olan Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği, iftar daveti düzenledi. Dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen iftar programı birlik ve beraberlik vesilesi oldu.

Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Şaşmaz, yaptığı açıklamada; “1987 yılında İstanbul'da ilk kurulan ve İstanbul'un en büyük derneği olan Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği olarak dernek merkezimizde dernek başkanlarına ve yönetimlerine iftar programı düzenledik. Allah kabul etsin. Davetimize icabet eden tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Gönül soframızı paylaştılar. Yoğun katılım sağlayarak Yozgatlılık ruhuna bir kez daha sahip çıktılar. Söz konusu Yozgat olunca bütün engellerin aşılacağını, bütün duvarların yıkılacağını gösterdiler. Biz kocaman bir aileyiz” mesajı verdi.

Şaşmaz, ayrıca iftar programına katılanlara teşekkür edildi.

Büyük bir özveriyle çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına da teşekkür eden Şaşmaz, yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti.

