İstanbul’da bir araya geldiler

Programa Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Yozgat Bozoklular Dernek Başkanı Hamdi Kurtoğlu, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetimi, İstanbul Yozgatlılar Fedarasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mümin Gürler, MHP Esenyurt Meclis Üyesi Hüseyin Kaya, iş adamları, sanayiciler, sivil toplum örgütü yöneticileri, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Fatih, “Bu gün siz değerli hemşerilerimizle, Bozok Yaylası’nın yiğit evlatlarıyla burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bizler, doğduğumuz topraklardan; buralara çeşitli nedenlerle gelmiş insanlarız. Gönül arzu ederdi ki, doğduğumuz yer, doyduğumuz yer olsaydı. Ancak, bu mümkün olmadığı için her birimiz çeşitli yerlere göç etmek zorunda kaldık. Gurbeti vatan bildik” dedi.

‘GURBETTE MEMLEKET

HAVASI ESTİRMEK

İSTİYORUZ’

Çay, “Bu gün gurbette yaşıyoruz. Ancak, doğduğumuz yerleri, kültürümüzü, ananemizi, kışı sert, insanı mert olan insanlarımızı, yeni nesillere tanıtmak; gurbette birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bu derneğimizi kurduk. Hemşerilerimiz, derneğimiz vesilesi ile bir araya geliyor; gurbette memleket özlemini gideriyor. İşte, birlik ve beraberliği sağlamak; güç birliği oluşturmak, gurbette memleket havası estirmek için bu günde bir araya geldik. Bundan sonra da bu ve buna benzer programlarda bir araya geleceğiz İnşallah” dedi.

‘GÜÇLÜ OLALIM’

Katılımcılardan bir istekte de bulunan Çay, “Benim sizlerden istirhamım şudur ki; ‘Biz Akdağlıların buluşma yeri olan derneğimize’ sahip çıkalım… Maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim… Yeni neslin memleketiyle irtibatını koparmaması için bu derneğin önemi büyüktür. Bir olalım… Diri olalım… Güçlü olalım… ve Gurbette de Yozgatlı olalım… Akdağlı olalım…”dedi.

KAYALAR, “GENÇLERE

SAHİP ÇIKALIM’

Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar ise yapmış olduğu konuşmada, “Birlik ve beraberlik içinde olmak amacıyla kurulan bu dernekler, mutlaka yeni nesille sahip çıkmalıdır. Gençler bizim için çok önemlidir. Onların, kültürlerini, geleneklerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla dernekler çok daha fazla etkinlik yapmalı; kültürel faaliyetlerde bulunmalıdır. Memleketimizi, güzel geleneklerimizi gençlere öğretmeliyiz” ifadelerini kullandı.