İstanbul'da arabaşı zamanı

Tuzla Belediyesi ve Yozgat Çekerek Tipideresi Köyü Yardımlaşma Derneği Tarafından her Yıl geleneksel olarak düzenlenen Arabaşı Gecesi bu yılda Yozgat'lıları bir araya getirdi.

Tuzla Ay Yıldız Tesislerinde bir araya gelen Yozgat'lılara seslenen Tuzla Yozgat'lılar Dernek Başkanı Aydın Baran, arabaşının birlik ve beraberliği temsil ettiğini bir kez daha gördüğünü söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve Anadolu kültürünü devam ettireceklerini dile getiren Baran, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.