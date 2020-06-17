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İstanbul’a Vali olmadım!

Mülkiye Müfettişi olan Yozgat eski Valisi Kadir Çakır, kararnamenin açıklanmasının ardından kedisine gösterilen ilgiyi ‘Sanki İstanbul’a vali olmuşum gibi ilgi gösterildi’ diye yorumladı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:39
İstanbul’a Vali olmadım!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişi olurken, Yozgat’tan önceki gün vedalaşarak ayrıldı. Vali Konağında düzenlenen vedalaşma programında, kararname sonrasında kendisini birçok insanın aradığını, telefonunun hiç susmadığını söyledi. Çok fazla insanın aramasıyla kendisini İstanbul Valisi olmuş gibi hissettiğini dile getiren Çakır, ‘’Yozgat’a ilk vali olarak geldiğim günden daha fazla kişi bana güle güle demek için aradı. Sanki İstanbul Valisi oldum. Beni çok mutlu ettiler. Burada çok güzel dostluklar edindim. Valilik görevim bitti Ankara’ya gittim diye buradaki dostlarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Telefon numaram aynı, konuşmak için olsun, şahsi veya farklı bir işiniz olduğunda dahi beni arayabilirsiniz’’ dedi. Çakır, Yozgat’ta olabildiğince kendi halinde çalışmaya gayret gösterdiğini dile getirerek, göstermelik hiçbir işe girmediğini, poz bile vermediğini, rol yapmadığı gibi hiç rol yapamadığını da anlattı. 
SEN DAHA ÇOK VALİ 
ESKİTİRSİN
Çakır, konuşmasının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile vedalaşırken, espriler de yaptı. Çakır, Köse’ye ‘ilk eskittiğin Vali ben oldum’ deyince Köse’de ‘Evet’ karşılığını verdi. Çakır daha sonra Köse’ye ‘’Ben inanıyorum ki buradaki birçok insan gibi sen de daha çok Vali eskiteceksin. Benle başladın, umarım daha bu görevinde kalır ve daha birçok Vali görürsün’’ dedi. Vali Çakır arabasına binerken bir engelli vatandaş da boynuna sarılarak ‘Baba gitme’ diye ağladı. Çakır ise, engelli vatandaşın bu tavrı karşısında gözleri doldu.  

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İstanbul’a Vali Olmadım!
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