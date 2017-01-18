İstanbul seçimini yaptı!

Türkiye’nin en büyük şehrinde Yozgatlı dernekleri temsil eden İstanbul Yozgatlılar Federasyonu üyeleri Fatih Zübeyde Hanım Konferans Salonu’nda başkanlarını seçmek için bir araya geldi. Toplam 446 delegeden 321’ninin oyunu alan mevcut başkan Ahmet Yılmaz, yeniden başkanlık görevini seçildi.

Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan federasyon başkanı Ahmet Yılmaz, gösterilen teveccühten ötürü tüm Yozgatlı hemşerilerine teşekkür etti.

2 yıl önce devraldığı görevi hemşerilerine ve Yozgat’a faydalı olmak için mücadeleyle geçirdiğini belirten Yılmaz; “Gelecek nesillerimize Güzel bir eser bırakmak ve Faydalı nesiller yetiştirmek üzere çıktığımız bu kutlu yolda bizlere destek veren siyasilerimize, bürokratlarımıza, akademisyenlerimize, dernek başkan ve üyelerimize, iş adamlarımıza ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza teşekkürler mi borç biliyorum” dedi.

“Bu bir hizmet yarışıdır. Bu yarışta farklı görüşler farklı düşünceler olabilir. Ancak bunlar bizlerin ayrışmamıza, bölünmemize sebep olacak şeyler değildir” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Farklılıklarımızın bizlerin zenginlikleri olduğunu bilerek ortak payda olan Yozgatlılık etrafında birleşip bütünleşmeliyiz.

Kurumsal bir yapı kurup düzensizlik, tertipsizlikten kaynaklı sitemleri ortadan kaldırıp düzen ve sistemin hakim olduğu bir federasyon yapısı kurmalıyız.

Mevlana nın dediği gibi;

Küsmek ve Darılmak için bahaneler aramak yerine; Sevmek ve sevilmek için çareler aramalıyız.

Bizler enerjimizi Derneklerimize, hemşerilerimize gelecek nesillerimize hoş bir seda hoş bir eser bırakmanın gayret ve azminde olacağız. İnşallah Yozgat Kültür Merkezi ve Öğrenci Yurdu Kompleksimizi tamamlayıp en kısa zaman da hizmete sokacağız.

Bizlere bu yolda destek veren ve verecek olan tüm hemşerilerime şimdiden teşekkür ederim.

Bir önceki genel kurulu kazandığımızda seçim kaybetmekle Yozgatlılığı kaybetmiyorsunuz benim listemde olmayan çalışmak isteyen tüm arkadaşları yönetim kurulumda fahri olarak çalışmaya davet etmiş ve 3-4 arkadaş ile çalışmış biri olarak; bugünde aynı çağrıyı yapıyorum. Federasyonumuza katkı sağlayacak bu işe gönül vermiş kim olur ise yine çalışmaya davet ediyorum.