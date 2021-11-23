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İstanbul'dan Yozgat'a Destek

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Yozgat’ta yaşayanlara yönelik yardım ve desteklerini sürdürüyor.

23 Kasım 2021 Salı 00:57
İstanbul'dan Yozgat'a Destek

Yozgat İstanbullular Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Canan Kılınçarslan, Yozgat'ta yaşayan, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilerin taleplerinin karşılanmasını sağladı. Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Karslıoğlu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bünyesine katılmaları nedeniyle ihtiyaç sahiplerini kendilerinin belirlediklerini bildirdi. Karslıoğlu, ‘’Anadolu Kadınları Dayanışma Derneğini olarak, engelli kardeşlerimize yardımcı olmasına vesile olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Sayın Canan Kılınçarslan çok teşekkür ederiz’’ dedi.

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