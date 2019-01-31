işsizlikle geçindiler

İŞKUR İl Müdürlüğü’ne müracaat eden 5 bin 513 vatandaş işsizlik ödeneği talep etti. Anadolu’nun ekonomik olarak geri kalmış illeri arasında bulunan, nitelikli ve genç nüfusun göç ettiği Yozgat’ta istihdam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle, işsizlik oranları da yükseliyor. İŞKUR verilerine göre 2018 yılında işsizlik ödeneği talep eden 5 bin 513 vatandaşın 2 bin 92’sinin ödenek hak ettiği öğrenildi. Yine kurum verilerine göre işsizlik ödeneği alan kişilere devlet tarafından 55 milyon 237 bin 565 lira toplamda para ödendiği saptandı.