İsrail’i kınadılar

Çapanoğlu Büyük Camide yapılan açıklamada, İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebul Atan’nın evine İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini ve komutanın eşiyle birlikte şehit edildiği belirtildi.

İsrail’in siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesi olduğu vurgulanan açıklamada,

“Siyonist çeteler, 1917’den bugüne, 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirmiştir. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada

“Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil, İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktedir” diyerek açıklama sonlandı.

