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İsrail'e kınama

YERKÖY Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:08
İsrail'e kınama

Yerköy Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadıklarını söyledi. Masum yüzlerce insanın İsrail tarafından katledildiği ve İsrail'in insanlık suçu işlediği belirten Başkan Yılmaz, ‘’Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz” dedi. (Ferhat Kayhan)

Anahtar Kelimeler:
İsraile Kınama
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