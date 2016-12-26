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İsmi kitaplarla yaşayacak!

26 Aralık 2016 Pazartesi 05:01
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Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nda bulunan kütüphaneye Yozgatlı şehit Polis Memuru Abdullah Bozkurt’un adı verildi. Yozgatlı şehidin adı bundan sonra kitaplarla birlikte yaşayacak.

İsmi kitaplarla yaşayacak!
Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine, Temmuz ayında Hakkari’de bölücü terör örgütü tarafından polis noktasına düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen, Yozgatlı polis Memuru Abdullah Bozkurt’un adı verildi.

Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, emniyet mensupları, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende Kuran-ı Kerim okunurken, daha sonra şehitlerle ilgili şiir ve ilahilerde seslendirildi. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgatlı şehit Abdullah Bozkurt’un adının bundan böyle bir ilim yuvasında yaşayacağını ve kitaplarla iç içe olacağını söyledi.

Şükrü Çakır, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek, her şeye rağmen iç ve dış düşmanların başarıya ulaşamayacağını ve milletçe her türlü zorlukları aşacaklarını kaydetti. 

Aynı zamanda şair de olduğunu ifade eden Şükrü Çakır, kütüphaneye kendi şiir kitaplarından da bağışladı.

Şehit Abdullah Bozkurt’un babası Hüseyin Bozkurt’ta evlatlarının adını yaşatan Yozgat Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Törene şehidin annesi ve diğer yakın akrabaları da katılırken, kütüphanenin kurdalesi hep birlikte kesildi.

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