Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
236.838
DOLAR
6.1496
STERLİN
8.0573
EURO
7.1513

İsmi değişti

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesiyle İl Dernekler Müdürlüğü’nün yeni resmi adı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü oldu.

İsmi değişti

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesiyle İl Dernekler Müdürlüğü’nün yeni resmi adı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü oldu.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
274 Okunma
İsmi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değişti. Resmi Gazete’de kararnamenin yayınlanmasıyla birlikte illerdeki dernekler müdürlüğünün isimleri de değiştirildi.
Yozgat Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün ismi Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
Uyuşturucuya jandarma geçit vermiyor
Geriye çöp bıraktık
Geriye çöp bıraktık
ISLAHTA SON DURUM
ISLAHTA SON DURUM
Zam muamması
Zam muamması
Şekerde kampanya
Şekerde kampanya
Eski sanayiye son nokta
Eski sanayiye son nokta

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim