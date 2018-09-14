İsmi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değişti. Resmi Gazete’de kararnamenin yayınlanmasıyla birlikte illerdeki dernekler müdürlüğünün isimleri de değiştirildi.

Yozgat Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün ismi Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak değiştirildi.