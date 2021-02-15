Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1538
ALTIN
411.879
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7581
EURO
8.4942

İşletme Cetveli uyarısı

Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin yıllık ‘İşletme Cetvelini’ verme süresinin 30 Nisan 2021 olduğu uyarısında bulundu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:21
İşletme Cetveli uyarısı

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, her takvim yılı başından itibaren 1 Ocak-30 Nisan sonuna kadar ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerektiğini söyledi. Möhür, ‘’İlimizde bulunan Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin 1 Ocak- 30 Nisan 2021 saat 23:59‘a kadar 2020 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımız  (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresine giriş yaparak ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.Möhür yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişlerin 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle e-devlet üzerinden yapılmaya başlandığını, e-devlet entegrasyonunu henüz yaptırmayan işletmelerin özellikle 2020 yılı yıllık işletme cetveli girişlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için, işletme yetkilisi tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne e-devlet kullanıcısı olarak giriş yapması,  ‘Belge no ile İşletmeni Getir’ bölümünden sorumlu olduğu işletmeyi üzerine çekmesi gerektiğini anlattı. Möhür, ‘’Yıllık işletme cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermeyen işletme sahiplerine, Sanayi Sicil Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince, 2021 yılı için bin 730 lira idari para cezası uygulanacaktır. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından, gereken hassasiyetin gösterilmesi, tereddüde düşülmesi halinde, Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İşletme Cetveli Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BARAJ HAYAT VERECEK
BARAJ HAYAT VERECEK
KAMPANYAYA DESTEK
KAMPANYAYA DESTEK
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Vali Ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Ziyaretlerini sürdürüyor
Sevgililer Günü sürprizi
Sevgililer Günü sürprizi
Millet Bahçesi’nde inceleme
Millet Bahçesi’nde inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim