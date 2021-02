İşletme Cetveli uyarısı

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, her takvim yılı başından itibaren 1 Ocak-30 Nisan sonuna kadar ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerektiğini söyledi. Möhür, ‘’İlimizde bulunan Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin 1 Ocak- 30 Nisan 2021 saat 23:59‘a kadar 2020 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımız (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) internet adresine giriş yaparak ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.Möhür yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişlerin 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle e-devlet üzerinden yapılmaya başlandığını, e-devlet entegrasyonunu henüz yaptırmayan işletmelerin özellikle 2020 yılı yıllık işletme cetveli girişlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için, işletme yetkilisi tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne e-devlet kullanıcısı olarak giriş yapması, ‘Belge no ile İşletmeni Getir’ bölümünden sorumlu olduğu işletmeyi üzerine çekmesi gerektiğini anlattı. Möhür, ‘’Yıllık işletme cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermeyen işletme sahiplerine, Sanayi Sicil Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince, 2021 yılı için bin 730 lira idari para cezası uygulanacaktır. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından, gereken hassasiyetin gösterilmesi, tereddüde düşülmesi halinde, Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.