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İslam’ın kadınlara verdiği önem

Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından her hafta Çarşamba günü kadınlara özel olarak düzenlenen Çarşamba Sohbetleri Programı’nda bu hafta ‘İslam’da Kadının Yeri’ konusu ele alındı.

03 Mart 2022 Perşembe 00:26
İslam’ın kadınlara verdiği önem

Tarihi Askerlik Şubesinde yapılan İslam’da Kadının Yeri konulu sohbet programında Yozgat Müftülüğü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner, İslam’ın kadına çok önem verdiğini söyleyerek, kadına sunduğu kolaylıklardan bahsetti. Kadınlara Kur’an-ı Kerimde geniş yer verildiğini, anlamı kadın olan Nisa suresinde kadınlardan bahsedildiğini anlatan Uzuner, cennetle müjdelenen kadınların olduğunu söyledi. Uzuner, Hazreti Peygamberin Veda Haccında üç önemli konu üzerinde durduğunu ve bunlardan bir tanesinin kadınlarla ilgili olduğunu vurguladı. Eski dönemlerde kadınlara değer verilmediğini, kız çocuklarının diri diri gömüldüğünü anlatan Uzuner, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına adaletli davranılması gerektiğini belirtti. Uzuner, kadınların miras hakkından, nafaka hakkından bahsederek, kadınların haklarını ayrıntılı olarak anlattı. Katılımcılara duydukları ve izledikleri ile yetinmemeleri gerektiğini ifade eden Uzuner, ‘’İslam ve Kur’an-ı Kerim kadınlara çok önem vermiş, kadınların haklarını koruyarak, güvence altına almıştır. Bu konuları ansiklopedilerde, ilmihallerde ve Kur’an-ı Kerim’in mealinde araştırın, size verilen bilgilerle yetinmeyin’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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