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Islahta yeni dönem

KOP Bölgesinde Mera Islahına yönelik hayata geçirilen uygulamanın Yozgat’ın da içerisinde yer aldığı bölgede uygulamaya konulacak.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:50
Islahta yeni dönem

KOP Bölgesinin Mera Islahına yönelik tohumluk fide dikimi uygulama proje ile Kochia Prostrata adı verilen Bozkır otundan ilk olarak 40 bin fidenin yetiştirilip, daha sonra da Yozgat’ın da aralarında bulunduğu bölge illerinde yaygınlaştırılması planlandı. Su kısıtı bulunan, yağış ortalaması Türkiye ortalamasının çok altında olan KOP Bölgesinde hayvancılık faaliyetlerinin artırılması amacıyla KOP İdaresi tarafından finanse edilen projede fide dikim aşamasına gelindi. İlk olarak Konya’nın Karapınar ilçesinde yetiştirilecek Bozkır otu fideleri daha sonra KOP illerinin mera ıslahı projesinde kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgeyi oluşturan Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde hayvancılık faaliyetlerinin artırılmasına yönelik Türkiye’de ilk olma özelliği bulunan çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Finansmanı KOP İdaresi tarafından gerçekleştirilen, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Mera Islahı Projesinde ilk fideler Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi sahasına dikildi. Mera ıslahında farklı formasyon ve tekniklerin araştırılması noktasında Kochia prostrata adı verilen Bozkır otundan ilk olarak 40 bin fide yetiştirilecek. Buradan elde edilecek tohumlarla KOP Bölgesi genelindeki kıraç mera alanlarının ot kalitesi yükseltilmiş olacak. Türkiye'de ilk defa uygulanan proje sayesinde her bir KOP ilinde ilk etapta 300’er dekarlık alanda mera ıslahı gerçekleştirilecek. 100-150 milimetre arasındaki yağış rejimi bulunan bölgelerde bile yaşantısını sürdürebilen Bozkır Otu sayesinde KOP Bölgesi hayvancılığı için dönüm noktası oluşturacak.

Anahtar Kelimeler:
Islahta Yeni Dönem
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