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Islahta sona gelindi

Saraykent ilçesindeki termal tesisler bölgesindeki derenin ıslahına yönelik başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:52
Islahta sona gelindi

SARAYKENT ilçesi İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi han kalıntılarının da bulunduğu termal tesisler bölgesinde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen dere ıslah çalışmalarında sona gelindi. Saraykent Saray Deresi Hanaltı mevkiinde taşkın koruma inşaatı yapım işinde sona yaklaşıldığı belirtilerek, 650 metre betonarme dik kanal, yol geçişleri için 2 betonarme köprü, emniyet tedbirleri kapsamında bin 100 metre panel çit imalatı yapıldığı bildirildi. 

Son Güncelleme: 05.08.2020 20:53
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