ISLAHA DEVAM

KÜÇÜKBAŞ besi hayvanlarında döl ve süt verimi, gelişme hızı, yemden yararlanma kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ta uygulanan alt projelerin proje teknik eleman alım sınavı ve proje yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, çalışmalar değerlendirildi, Küçükbaş Hayvancılık Araştırmalar Koordinatörü Dr. Serdar Yağcı, proje hakkında bilgiler verdi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Küçükbaş Hayvancılık Araştırmalar Koordinatörü Dr. Serdar Yağcı, 2005 yılında başlatılan, 55 ilde toplam bir milyonun üzerinde hayvanın takip edildiği ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ıslah çalışması olduğunu söyledi. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli bir tarım kenti Yozgat’ta Akkaraman Koyunu ve Kıl Keçisi ile ilgili alt projelerin desteklendiğini kaydeden Yağcı, ‘’Hayvan yetiştiriciliğinde yapılan ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi elzemdir ki; Yozgat ilinde de ıslah projeleri anlamında belli bir ivme kazanılmıştır. Bunun da hem ilin hem de ülkenin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır’’ dedi. Yağcı, Yozgat’ta 2011 yılında Akkaraman ve Kıl Keçisi Islah projeleri ile başlayan sürecin bugün itibariyle 4 ayrı Akkaraman koyunu, bir Kıl Keçisi olmak üzere 5 alt proje ile devam ettiğini bildirdi. Yağcı, ‘’Bu projeler kapsamında, toplam 31 bin 500 baş hayvan üzerinden alınan verim kayıtları sayesinde ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Projelerde yer alarak projenin gerekliliklerini yerine getiren 155 yetiştiriciye toplamda bugüne kadar 18 milyon 129 bin 665 lira tutarında hak ediş ödemesi yapıldı. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, Ülke hayvancılığının birçok konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sayesinde; birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ülkemizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir’’ diye konuştu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise, ıslah projeleri hakkında değerlendirmede bulundu, yürütülmekte olan projeler ile ilgili 2021 yılında öngörüler, hedefler ve projelerin etkinliğini artırmak amacıyla yapılması gerekenler hakkında bir yol haritası çizildiğini bildirdi. Özkaya, projenin yapağı ve tiftik kalitesinin iyileştirilmesi, yerli koyun-keçi ırklarının saf olarak yetiştirilmesi, korunması, mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, bölgeye özgü damızlık üretimi, kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedeflerinin de bulunduğunu kaydetti. •HABER MERKEZİ•