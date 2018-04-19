Islah tamamlandı

Delice Irmağı’nın bin 500 metrelik kısımda yatak ıslahı ile tahkimat işleri yapıldı. Delice Irmağı’nın yaklaşık 34 kilometrelik kısmı ıslah edildi. Bin hektar tarım alanı ile yaklaşık 30 bin nüfusun yaşadığı yerleşim alanları, taşkın zararları tehdidinden korunmuş oldu. Proje kapsamında önceki yıllarda, Delice Irmağı’nın 21 kilometrelik kısımda ıslah ve tahkimat işlerinin tamamlandığı hatırlatıldı, Devlet Su İşleri, ‘Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Delice Irmağı ıslahı 4’üncü kısım yapım işi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, geçici kabulü yaptı. Bin 500 metre uzunluğundaki ırmak yatağı ıslahıyla taş tahkimat işleri tamamlanarak, taşkın riskinin minimize edildiği ifade edildi.