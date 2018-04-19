Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112099
ALTIN
173.899
DOLAR
4.0130
STERLİN
5.6924
EURO
4.9722
Flaş Haber
Erken seçime gidiyoruz
Kapat

Islah tamamlandı

YERKÖY ilçe merkezinden geçerek, Sekili Köyü tarım alanları arasından Kırıkkale bölgesinde Kızılırmak’a dökülen Delice Irmağı taşkınlarına yönelik hazırlanan ıslah projesi tamamlandı.

Islah tamamlandı

YERKÖY ilçe merkezinden geçerek, Sekili Köyü tarım alanları arasından Kırıkkale bölgesinde Kızılırmak’a dökülen Delice Irmağı taşkınlarına yönelik hazırlanan ıslah projesi tamamlandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
20 Okunma
Islah tamamlandı

Delice Irmağı’nın bin 500 metrelik kısımda yatak ıslahı ile tahkimat işleri yapıldı. Delice Irmağı’nın yaklaşık 34 kilometrelik kısmı ıslah edildi. Bin hektar tarım alanı ile yaklaşık 30 bin nüfusun yaşadığı yerleşim alanları, taşkın zararları tehdidinden korunmuş oldu. Proje kapsamında önceki yıllarda, Delice Irmağı’nın 21 kilometrelik kısımda ıslah ve tahkimat işlerinin tamamlandığı hatırlatıldı, Devlet Su İşleri, ‘Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Delice Irmağı ıslahı 4’üncü kısım yapım işi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, geçici kabulü yaptı. Bin 500 metre uzunluğundaki ırmak yatağı ıslahıyla taş tahkimat işleri tamamlanarak, taşkın riskinin minimize edildiği ifade edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HAYVAN SEVGiSi
HAYVAN SEVGiSi
HiSARCIKLIOĞLU’NUN YANINDAYIZ
HiSARCIKLIOĞLU’NUN YANINDAYIZ
Belediyeye teşekkür
Belediyeye teşekkür
Sırçalı’ya süpürge
Sırçalı’ya süpürge
Binalar yıkıldı
Binalar yıkıldı
İnşaatlar devam ediyor
İnşaatlar devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim