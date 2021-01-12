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Islah tamam, düzenleme devam

SORGUN Belediyesi Islah çalışmasını tamamladığı Delibaş Deresi zeminini betonla kaplayarak yapay şevlerini bitki örtüsü ile süsleme çalışması ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

12 Ocak 2021 Salı 00:35
Islah tamam, düzenleme devam

 Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Ekiplerimiz yürüyüş yolunu yaparak dere etrafına çocuklarımız için yapacağımız park alanının hazırlıklarına başladılar. Peyzajını da tamamladıktan sonra oturup-dinleneceğimiz, yürüyüp-koşabileceğimiz, bisiklet sürebileceğimiz veya çocuklarımızın oynayıp paten süreceği bir alana sahip olacağız’’ dedi. Başkan Ekinci, altyapı, kaldırım çalışması ve asfalt serimi tamamlanan İlyas Arslan Bulvarı’nda aydınlatma çalışması yapıldığını anlattı. Başkan Ekinci, ‘’Atatürk Bulvarının ardından İlyas Arslan Bulvarı’da gündüz modern görüntüsüyle gece ise göz alıcı ve estetik aydınlatmaları ile adından söz ettirsin istiyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Islah TamamDüzenleme Devam
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