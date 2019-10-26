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Islah için sözleşme imzalandı

SARAYKENT ilçesinde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kervansaray kalıntılarının da yer aldığı alandaki sıcak sudan yararlanılmak üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Termal Tesisleri önünden geçen dere yatağının ıslah edilmesine yönelik ihale sonrasında yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Islah için sözleşme imzalandı

SARAYKENT ilçesinde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kervansaray kalıntılarının da yer aldığı alandaki sıcak sudan yararlanılmak üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Termal Tesisleri önünden geçen dere yatağının ıslah edilmesine yönelik ihale sonrasında yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Islah için sözleşme imzalandı

Saraykent Saray Hanaltı Mevki Termal Hotel Binasının Saray Deresi Taşkın Koruma Kanalı inşaatı yapım işi ile ilgili hazırlanan sözleşmeyi, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkilileri imzaladı. İş kapsamında 650 metre betonarme dik duvarlı taşkın koruma kanalı ve 2 adet menfez yapılacağı bildirildi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın talebi doğrultusunda ilçeye gelen Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, teknik ekiple birlikte ıslah talebinde bulunan alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonucunda, termal tesislerin bulunduğu bölgeden geçen dere yatağında yapılacak ıslah çalışmaları da değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından DSİ teknik ekibinin yapılacak çalışmalarla ilgili proje hazırladı, sonrasında da ihale yapıldı. Yüklenici firmanın yer tesliminin ardından inşaata başlayacağı kaydedildi.

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