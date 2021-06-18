Islah çalışmasına devam

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz Deresi'nin Hastane Caddesi'nden başlayıp, kaplıcalar bölgesine kadar olan bölümünde dere zemininin betonla kaplanacağını söyledi. Belediyenin dere ıslahı çalışmasını tamamladığı ve zeminin betonla kaplama işinin DSİ tarafından yapıldığını ifade eden Ekinci, "İlçemizin iki önemli deresi bulunmaktadır. Bunlardan biri Delibaş, diğeri Eğriöz. Her iki deremizden de şiddetli yağmur yağması durumunda sel felaketi yaşanmaktadır. Bunların önüne geçebilmek amacıyla derelerimizi ıslah ediyoruz. Belediye olarak ilçemizi modern bir ilçe yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Ekinci, çalışmalarda kendilerine destek olan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e de teşekkür etti. (aa)