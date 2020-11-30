Islah çalışması

Polat, yerli kaz ırklarının özellikle yumurta ve et üretiminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Polat, yerli ırklarda yıllık 9-11 olan yumurta sayısının çalışmalar sonucunda 19-20'ye kadar çıktığını anlattı. Vali Polat, "Et üretiminde de yüzde 25 oranında artış gösteriyor. Amacımız öncelikle burada teknik altyapıyı bitirmek. Hazırlanan projelerle burada üretilen kazlarımızı çiftçimizle, üreticimizle buluşturmak istiyoruz" dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat, verimin artmasıyla üreticinin daha fazla kazanacağını, yapılan çalışmaları sahada üreticiye yansıtmanın önemli olduğunu belirtti. Yozgat'ta 42 bin 500 anaç olmak üzere 70 bin civarında kaz bulunduğunu dile getiren Polat, Kaz Islah Merkezi'nde kaz tüyü üretiminin de yapılacağını aktardı.